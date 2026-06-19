Минэкономразвития отменило рекомендацию воздерживаться от поездок в страны Персидского залива

Минэкономразвития РФ на основании заявления МИД России от 19 июня 2026 года официально отменило ранее действовавшую рекомендацию российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран — членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия). Решение принято в связи с изменением обстановки в регионе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

При этом Минэкономразвития обращает внимание российских граждан, планирующих поездки в указанные страны, на необходимость проявлять бдительность и осторожность, а также внимательно следить за сообщениями ведомства, МИД России и российских дипломатических представительств на случай появления за рубежом новых угроз в сфере безопасности.

Российским туроператорам и турагентам при реализации туристских продуктов в арабские страны Персидского залива рекомендуется в обязательном порядке информировать туристов о текущей ситуации в стране временного пребывания, а также обеспечивать соблюдение требований ст. 10 Федерального закона № 132-ФЗ в части предоставления туристам полной и достоверной информации о стране временного пребывания.

Ранее, с 3 марта 2026 года, МИД и Минэкономразвития рекомендовали туристам воздержаться от поездок в шесть стран Персидского залива.