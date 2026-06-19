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Армия и ВПК Кировская область
Фото: kirovreg.ru

Александр Соколов: Жители Кировской области собрали в помощь бойцам СВО 350 миллионов рублей

Губернатор Кировской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Соколов открыл партийную конференцию в регионе.

"Сегодня Россия проходит время максимальной сосредоточенности. Мы противостоим давлению на информационном, экономическом и военном фронтах. Десятки тысяч наших земляков выполняют задачи специальной военной операции. Среди них – семь Героев России: Владислав Головин, Роман Кулаков, Андрей Митяшин, Сергей Пятин, Александр Чешаев, посмертно – Денис Ягидаров, Эдуард Сабиров", – подчеркнул Александр Соколов.

Память погибших бойцов почтили минутой молчания, которую объявил губернатор.

Глава Кировской области отдельно подчеркнул, что ни одна семья участников СВО не должна остаться без поддержки.

(2026)|Фото: kirovreg.ru

"Наша обязанность – быть рядом с семьями защитников, помогать их детям, решать пусть небольшие, но жизненно важные для них вопросы, – сказал Александр Соколов. – Каждый депутат, каждый член и сторонник партии «Единая России» должен считать делом чести брать шефство над семьями наших героев".

На данный момент всего в Кировской области действует 92 меры поддержки участников СВО и их семей. Работает социальный контракт, который участники СВО могут заключить без оценки дохода семьи, такая мера принята по рекомендации филиала фонда «Защитники Отечества». Более 50 человек воспользовались такой возможностью.

"Регион помогает бойцам с возвращением к мирной жизни, трудоустройством, обучением, лечением и реабилитацией", – сказал Александр Соколов.

От также добавил, что жители Кировской области собрали в помощь защитникам Родины более 350 миллионов рублей, 92 гуманитарных конвоя, 1700 тонн груза, 205 тысяч маскировочных сетей, 258 машин.

"Мы победим, потому что мы вместе!"– подчеркнул Александр Соколов.

Теги: александр соколов, бойцы сво, единая россия, меры поддержки


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