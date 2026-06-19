Постпреды стран СНГ осудили атаку беспилотника на автобус в Брянской области

Постпреды стран СНГ осудили атаку беспилотника на автобус с белорусскими гражданами в Брянской области. Соответствующее заявление распространил Исполнительный комитет Содружества, передает корреспондент Накануне.RU.

Постоянные полномочные представители государств – участников СНГ с обеспокоенностью и осуждением восприняли информацию об ударе дрона по гражданскому автобусу на трассе в Брянской области. Жертвами атаки стали белорусские мирные граждане: погибла сопровождавшая детей женщина, ещё несколько человек, в том числе дети, получили ранения. Автобус вёз детскую футбольную команду из Гомеля в Геленджик.

Постпреды заявили, что любые вооружённые нападения на мирное население категорически несовместимы с международным правом, нормами общечеловеческой морали, гуманизма и духовности. Действия, ставящие под угрозу жизни граждан и особенно детей, абсолютно недопустимы и должны быть немедленно прекращены.

Постоянные представители выразили глубокие соболезнования родным и близким погибшей, а также пожелали скорейшего выздоровления раненым