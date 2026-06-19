ВТБ завершил сделку по продаже девелопера «Галс-Девелопмент»

В рамках работы с непрофильными активами ВТБ продал 100% активов ЗПИФ «Девелоперские активы», в который входят юридические лица ГК «Галс-Девелопмент».

«ВТБ – универсальный финансовый партнер, компетенции, опыт и поддержка которого способны решать сложнейшие задачи не только на финансовом рынке. «Галс-Девелопмент» прошел непростой путь и вышел в число лидеров сектора, в том числе благодаря нашей совместной работе. Сумма сделки – более 100 млрд рублей – отражает эту работу. Покупателем выступила группа инвесторов, которая сможет предложить инновационные подходы к дальнейшему развитию компании. При этом «Галс-Девелопмент» остается нашим партнером по ряду проектов в сфере жилой и коммерческой недвижимости», - сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

В течение 2025 года ВТБ успешно реализовал несколько гостиниц, среди которых «Haytt Regency Petrovsky Park» в Москве, «Courtyard by Marriott Kazan Kremlin 4*» в Казани и курортный комплекс «Swissotel Resort Sochi Kamelia 5*» в Сочи. Также ВТБ вышел из ряда активов коммерческой недвижимости, таких как «Рождественка 8» и «Невская Ратуша». В апреле 2026 года банк реализовал торговый центр «Весна» на Новом Арбате.

Справочно: ВТБ стал основным владельцем «Галс-Девелопмента» в 2009 году, когда приобрёл контрольный пакет (51,24%) девелопера у АФК «Система». ГК «Галс-Девелопмент» специализируется на сегментах коммерческой и жилой недвижимости высокого класса, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Текущий портфель компании насчитывает 30 проектов. Общий объем жилой и коммерческой недвижимости в портфеле составляет сегодня свыше 3,7 млн кв. м