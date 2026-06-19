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Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Юрий Бурлачко: На Кубани, несмотря на сегодняшние экономические трудности, планомерно продолжается благоустройство территорий

"Вчера в верхней палате парламента состоялось заседание Совета по местному самоуправлению, посвященное устойчивому развитию муниципальных образований. В повестку вошли вопросы создания комфортной городской инфраструктуры, подготовки управленческих кадров, повышения инвестиционной привлекательности муниципалитетов – актуальные и для Кубани темы, находящиеся на постоянном контроле Законодательного Собрания края", - сообщил на своих страницах в соцсетях спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

(2026)|Фото: kubzsk.ru

Председатель профильного комитета Совета Федерации Андрей Шевченко отметил, что, благодаря расширению числа участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, у малых поселений сегодня стало больше возможностей для развития.

"Замечу, с 2018 года его победителями стали 28 проектов из 17 муниципалитетов нашего края. На их реализацию привлекли более 2,3 млрд рублей федерального бюджета. Всего же за последние 5 лет в крае обустроено 858 общественных территорий, причем в сельской местности реализовано 672 проекта благоустройства", - напомнил Юрий Бурлачко.

На Кубани, несмотря на сегодняшние экономические трудности, планомерно продолжается благоустройство территорий, модернизация и строительство объектов социальной инфраструктуры. Об этом мы подробно говорили в ходе недавних отчетных мероприятий, где рассказали избирателям об итогах работы краевого парламента за прошедшую пятилетку.

(2026)|Фото: t.me/yuriy_burlachko

Спикер ЗСК отметил, что существенный вклад в эти процессы вносят активисты тосовского движения, более 250 тысяч волонтеров и просто неравнодушные кубанцы.

"В том числе и благодаря их работе Краснодарский край, по данным Агентства стратегических инициатив, стабильно входит в топ-20 рейтинга качества жизни. Сложившаяся на Кубани система взаимодействия власти, общества и бизнеса решает не только текущие социальные задачи, но и формирует прочную основу для будущего развития каждого муниципального образования", - резюмировал Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, Парламенты ЮФО, Парламенты СКФО, благоустройство


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