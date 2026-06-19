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Здравоохранение Астраханская область
Фото: astroblduma.ru

Игорь Мартынов поздравил медиков Камызякского района с профессиональным праздником

В преддверии Дня медицинского работника, который ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июня, в Камызякской районной больнице состоялось торжественное мероприятие.

С профессиональным праздником медиков поздравили Председатель Думы Астраханской области Игорь Мартынов, заместитель председателя комитета Думы по экономике и инвестиционной политике Андрей Маркин, временно исполняющий полномочия главы района Александр Журавлёв.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

Сфера здравоохранения находится под особым контролем государства. По нацпроектам, государственным и региональным программам строятся новые медицинские объекты, закупается современное оборудование.

Так, благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который с 2025 года стал правопреемником нацпроекта «Здравоохранение», в Камызякском районе возведено 17 новых фельдшерско-акушерских пунктов, что позволило повысить доступность первичной медико-санитарной помощи для жителей сельских поселений района.

В частности, построены и введены в эксплуатацию пять модульных фельдшерско-акушерских пунктов - в селах Трехизбинка, Николо-Комаровка, Затон, Жан-Аул и Гандурино. Кроме того, открылся дневной стационар в Семибугоринской врачебной амбулатории. Это позволило обеспечить более 11 тысяч жителей Камызякского района доступной медицинской помощью и значительно укрепить систему оказания первичной помощи в отдалённых населённых пунктах.

Новые медицинские учреждения оснащены всем необходимым для диспансеризации, первичной диагностики и профилактических осмотров. Общее число пациентов, обратившихся за помощью в возведённые современные учреждения с момента открытия, составляет около 4000 человек.

Обновлено материально-техническое оснащение взрослой поликлиники в Камызяке. Завершается капремонт детского поликлинического отделения, выполнен ремонт и полностью оснащена современным оборудованием женская консультация, которая введена в эксплуатацию. В рамках регионального проекта «Охрана материнства и детства» и национального проекта «Семья» получено более 178 единиц современного оборудования.

В Камызякском районе продолжается укрепление кадрового потенциала регионального здравоохранения. Этому способствуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». С 2026 года коллектив Камызякской районной больницы пополнился 6 новыми медицинскими работниками - ва педиатра, терапевт, медицинская сестра, врач скорой медицинской помощи и фельдшер скорой помощи.

Диспансеризация населения в муниципалитете – приоритет районных медицинских работников. Благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» здесь создана современная инфраструктура, позволяющая жителям всех возрастов проверить своё здоровье бесплатно. С января 2026 года диспансеризацию в муниципалитете прошли более 13000 человек.

Обращаясь к участникам торжественного мероприятия, Игорь Мартынов поблагодарил медицинских работников за верность профессии, неравнодушие и высокий профессионализм.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

«Ваши опыт и знания, чуткость и готовность прийти на помощь в любое время суток – вот что по-настоящему бесценно. Главная роль в повышении качества медицинского обслуживания по-прежнему принадлежит вам – профессионалам, искренне преданным своему призванию, людям с добрым, отзывчивым сердцем», - подчеркнул Игорь Мартынов.

(2026)|Фото: astroblduma.ru

(2026)|Фото: astroblduma.ru

(2026)|Фото: astroblduma.ru

В ходе торжественного приема состоялась церемония награждения. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в связи с празднованием Дня медицинского работника сотрудники отрасли были отмечены Почетными грамотами и Благодарственными письмами Думы Астраханской области, регионального министерства здравоохранения, главы района, Совета муниципального образования «Камызякский муниципальный район Астраханской области».

Теги: игорь мартынов, дума астраханской области, день медицинского работника


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