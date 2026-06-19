Что ждет ключевую ставку: выводы из заявления Набиуллиной

Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала об итогах заседания Совета директоров по денежно‑кредитной политике. В ЦБ считают, что риски роста инфляции заметно усилились, - из‑за этого регулятор принял сравнительно умеренное решение.

В Центробанке допускают: из‑за текущей ситуации может почти не остаться пространства для дальнейшего снижения ключевой ставки. При этом в июле инфляция может временно замедлиться - это связано с тем, что будут сравнивать показатели с прошлым годом, да и тарифы в этот период расти не будут.

На рынке труда пока нет серьезных изменений: напряженность снижается очень медленно. Влияние бюджетной политики на объем денежного предложения остается большим, а в будущем оно может оказаться даже выше, чем ожидали.

По оценке ЦБ, сейчас риски в основном связаны с возможным ростом инфляции. Бюджетные факторы уже влияют на экономику - важно понять, насколько сильным будет этот эффект.

В Банке России подчеркивают: пока не ясно, как дальше будет меняться ключевая ставка. Регулятор не дает жестких обещаний - при необходимости может взять паузу. На заседании обсуждали сразу три варианта: снизить ставку на 25 базисных пунктов, вовсе не менять ее или уменьшить сразу на 50 базисных пунктов.

Члены Совета директоров сошлись на том, что возможностей для снижения ставки стало заметно меньше. Подробнее этот вопрос планируют обсудить в июле.

Ранее сообщалось, что по данным ЦБ РФ, в 2026 году компании планируют реже повышать зарплаты, хотя их рост по‑прежнему опережает рост производительности труда; при этом безработица остаётся на рекордно низком уровне, а напряженность на рынке труда почти не снижается - доля предприятий с нехваткой кадров перестала сокращаться.