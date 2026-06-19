В Свердловской области задержан юрист, организовавший нарколабораторию

Сотрудники ФСБ и борцы с наркобизнесом ГУ МВД по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии ликвидировали подпольную нарколабораторию. Ей руководил юрист.

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, лаборатория находилась в одном из частных домов Белоярского района. По его сведениям, спецоперация проводилась по итогам тщательной разработки после получения оперативных данных о наркотрафике в крупных размерах в этом жилом секторе. В результате сыщики ФСБ и МВД задержали подозреваемого – им оказался житель Екатеринбурга 1972 года рождения.

"Криминальная точка функционировала с ноября 2025 года. Фигурант возбужденного полицией уголовного дела специально купил для нелегальной деятельности старенький дом, чтобы он меньше привлекал внимание односельчан, и лично осуществлял полный цикл производства смертельного синтетического вещества. Изготовленный товар оптовыми партиями реализовывался через специальные тайники в ближайших лесопарковых зонах. В подпольном цехе оперуполномоченные изъяли 22 994 грамм мефедрона, соответствующее оборудование и порядка двадцати 20-литровых емкостей с прекурсорами. Миллионы доз не дойдут до зависимых граждан", - сообщил Накануне.RU полковник Горелых.

Он отметил, что тема наркомании в Уральском регионе весьма актуальная.

"Только в 2025 году от передозировок ушли в иной мир 412 человек. В основном это молодые люди после 30 лет. Ранее не судимый хозяин злачного объекта – юрист по образованию – взят под стражу", - добавил Валерий Горелых.

Сейчас ведется расследование.