Подростка из Екатеринбурга будут судить за нападение на контролера и охранника электропоезда

В Екатеринбурге перед судом предстанет 16-летний подросток, обвиняемый по ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство". Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Инцидент произошел 9 сентября 2025 года, когда школьник, находясь в вагоне электропоезда около станции Вторчермет в Екатеринбурге, устроил дебош, ударил контролера и охранника, а после распылил в вагоне перцовый баллончик.



Уголовное дело уже направлено в Чкаловский районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.