Анапа восстанавливает пляжи: 58 уже готовы к открытию

В Анапе восстанавливают пляжи после разлива нефтепродуктов. По данным правительства РФ, 58 пляжей уже готовы к открытию, еще 10 сейчас проверяют специалисты Роспотребнадзора.

Вице‑премьер РФ Виталий Савельев на заседании правительственной комиссии обсудил, как идёт устранение последствий крушения танкеров в Керченском проливе. На загрязненных участках сейчас насыпают новый слой чистого песка - за этим следит Роспотребнадзор.

Работы по ликвидации аварии продолжаются. Эксперты мониторят акваторию Черного моря и побережье Краснодарского края и Крыма. Пока новых выбросов нет - спутниковые снимки не показывают в районе аварии нефтяных пятен.

За время работ специалисты очистили больше 3,6 тысячи километров берега (некоторые участки убирали дважды). Из зоны загрязнения вывезли около 185,3 тысячи тонн песка и грунта - все это обезвредили или отправили на переработку.

В ликвидации последствий участвуют 776 человек и 188 единиц техники.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме уже заявляла, что пляжи Анапы, получившие санитарно‑эпидемиологические заключения, безопасны и готовы к курортному сезону - на них провели очистку, рекультивацию и отсыпку чистым песком. По ее данным, такие работы выполнили на 151 объекте, в том числе при участии ученых Роспотребнадзора и академиков РАН.