Лавров: У РФ есть ощущение, что США могут снова изменить свой подход к украинскому урегулированию

США могут снова изменить свой подход к урегулированию на Украине, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"У нас опасений нет. У нас есть ощущения, что может произойти опять изменение подхода, как это произошло после встречи в Анкоридже", - сказал Лавров на пресс-конференции.

Москву удивили слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что Вашингтон не может быть посредником по украинским делам, потому что полностью поддерживает Украину, заявил Лавров.

Ранее агентство Bloomberg, ссылаясь на представителей стран G7, сообщило, что под влиянием европейских лидеров позиция американского президента Дональда Трампа по Украине претерпела изменения в сторону большей поддержки киевского режима. При этом ранее, после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске в августе 2025 года, Трамп считал, что у Украины нет козырей и она обязана пойти на территориальные уступки ради мира.