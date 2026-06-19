Пробы не соответствуют нормативам: в Свердловской области не нашлось безопасных водоемов

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области предупредили об отсутствии безопасных водоемов для купания в регионе.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, по закону, использование водного объекта для купания допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. Однако на сезон 2026 года на Среднем Урале не выдано ни одного такого заключения, так как собственники и арендаторы зон рекреаций не обращались в Роспотребнадзор за их получением.

Санитарные врачи провели мониторинг качества воды на 42 свердловских водоемах. По результатам исследований на 19 июня 29,6% отобранных проб воды не соответствуют требованиям по санитарно-химическим показателям; 34% – по микробиологическим показателям; 12,9% – по паразитологическим показателям.

"На пляжах были отобраны и исследованы пять проб почвы. Четыре из них не соответствуют установленным нормативам по микробиологическим показателям", - добавили в ведомстве.

Напомним, в мае этого года на Среднем Урале из реки достали тело утонувшего ребенка, который пошел купаться. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело.