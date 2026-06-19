30 кг наркотиков: силовики накрыли схему контрабанды

Сотрудники МВД и таможни раскрыли схему контрабанды опасных препаратов - злоумышленники маскировали сильнодействующие вещества, в том числе сибутрамин, под биологически активные добавки.

В ходе операции силовики изъяли 286 упаковок, около 30 кг запрещённых веществ, а еще оборудование и материалы для почтовой рассылки. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

О результатах рейда рассказал Владимир Колокольцев на заседании Государственного антинаркотического комитета. По его данным, преступники ввозили опасные препараты из Турции, Китая и Казахстана через автомобильные пункты пропуска. Сейчас идут расследования - по фактам возбудили уголовные дела, организатора группы арестовали.

Ранее в Санкт‑Петербурге полицейские предотвратили распространение около 200 кг гашиша: житель города организовал межрегиональные перевозки наркотиков, использовал для хранения строительную бытовку, где нашли 14 мешков с веществом растительного происхождения.