В Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга построят два детсада и школу

В Юго-западном микрорайоне Екатеринбурга планируют к 2030 году построить два новых детских сада и школу. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Проекты планировки и межевания территории уже утвердил мэр Алексей Орлов. Объекты расположатся в границах улиц Фурманова – Московской – Амундсена – Шаумяна – Чкалова – переулка Воронежского – улиц Громова – Шаумяна – Чкалова – Обувщиков.

Школа на 1,5 тыс. мест и детсады на 325 и 350 детей будут прикреплены к новым жилым кварталам на участке в 48,1 га и общей площадью новых помещений в 290 тыс. кв.м. На первых этажах домов разместят коммерческие помещения – объекты бытового обслуживания, общественного питания и торговли. Для автомобилистов проектом предусмотрено строительство паркингов почти на 2 тыс. машиномест.

Кроме того, в рамках развития транспортной инфраструктуры предполагается проложить новый участок трамвайной ветки длиной 440 метров.