Населенные пункты на севере Красноярского края затянуло дымом от лесных пожаров

Населенные пункты севера Красноярского края затянуло плотным дымом от лесных пожаров.

Спасатели советуют без необходимости не выходить из дома, закрыть окна и пользоваться масками или респираторами, передает RT.

Ранее сообщалось, что жители Лесосибирска и Енисейска задыхаются от едкого смога, стоящего над городами из-за лесных пожаров. Им приходится носить мокрые маски и выгуливать собак в противогазах. Накануне дым от пожаров достиг Томска и Новосибирска.

Обстановка в крае резко осложнилась 8 июня из-за возгораний от гроз. Более 90% пожаров возникли на труднодоступных и удаленных территориях Крайнего Севера и на приравненных к ним. В регионе введен режим ЧС в лесах. За последние сутки площадь лесных пожаров в Красноярском крае увеличилась на более чем 44 тыс. га и составила 127,2 тыс. га. Об этом сообщает Лесопожарный центр Красноярского края. Ситуацию усугубляет жара и отсутствие дождей.