Суд отказал в рассрочке штрафа находящейся в розыске Елене Найдановой

Дзержинский районный суд Перми отказал бывшему директору благотворительного фонда "Содействие-XXI век" Елене Найдановой в пятилетней рассрочке оплаты уголовного штрафа в размере 800 тыс. руб. Это дополнительное наказание к трем годам лишения свободы, назначенное в марте 2026 года за присвоение 67,6 млн руб., сообщает РБК Пермь.



О рассрочке оплаты уголовного штрафа Найданова попросила через свою защиту. Она указала, что может ежемесячно перечислять в российский бюджет по 13,3 тыс. руб.

В декабре прошлого года суд признал Найданову виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ, и заочно приговорил ее к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что Елена Найданова совместно с бывшим заместителем председателя правительства Пермского края Еленой Лопаевой заключали фиктивные договоры на оказание услуг и проведение различных мероприятий в рамках благотворительных программ, которые фактически не проводились. Общая сумма присвоенных из бюджета фонда денежных средств составила 67,7 млн рублей.

В 2023 году Елена Найданова скрылась и была объявлена в международный розыск. Апелляционная инстанция Пермского краевого суда 13 марта 2026 года частично удовлетворила требования гособвинения и добавила уголовный штраф 800 тыс. руб.