Инфляция может вырасти из-за снижения производства топлива - ЦБ

Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются, при этом рост зарплат все равно продолжает опережать рост производительности труда, а безработица остается на исторических минимумах, говорится в релизе Центрального Банка России по итогам очередного заседания совета директоров.

"Снижение напряженности на рынке труда замедлилось. По данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, перестала сокращаться. Планы компаний по индексации зарплат в 2026 году снижаются. При этом ", - сообщили в ЦБ.

Также регулятор отмечает, что во втором квартале года экономическая активность "ожидаемо улучшилась" после снижения в начале года. "В целом в первой половине 2026 года экономика растет умеренными темпами. В последние месяцы ускорился рост потребительского спроса. Инвестиционная активность немного выросла после охлаждения в начале года, но остается сдержанной", - заключают в ЦБ.

"Выросли проинфляционные риски из-за временного снижения производства моторного топлива. Дезинфляционные риски связаны с более значительным замедлением внутреннего спроса", - отмечает регулятор.