Две трети студентов ЮФУ не стали осуждать власовцев и бандеровцев

Опрос студентов Южного федерального университета показал крайне тревожные результаты в отношении к власовцам и бандеровцам. 20% студентов считают, что они боролись не против России и Красной Армии, а "всего лишь" против Иосифа Сталина. А 46% затруднились дать ответ. То есть большинство студентов не стали осуждать предателей и преступников.

Как говорится в сюжете канала "Красная линия", почти 50% студентов также считают, что постсоветские страны имеют полное право сносить памятники советской эпохи. По мнению политологов, такая индифферентность является результатом сорокалетней антисоветской пропаганды.

Историк Евгений Спицын не видит в этих результатах ничего удивительного.

"До сих пор продолжается антисоветская и антисталинская пропаганда. А если вы убираете из истории одних героев, в частности Великой Отечественной войны, которые защищали наше Отечество от коричневой чумы фашизма, у вас неизбежно появится их альтернатива. Кто являлся альтернативой для бойцов Рабоче-крестьянской Красной армии и товарища Сталина? Власов, Бандера и далее по списку", - прокомментировал Спицын.

