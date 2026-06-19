В Нижнем Тагиле сотрудники ГУФСИН вернули домой женщину, потерявшую память

В Нижнем Тагиле нашли местную жительницу, разыскиваемую родными со вчерашнего дня. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГУФИСН, чьи сотрудники и обнаружили женщину, которая, как оказалось, потеряла память.

"19 июня при исполнении служебных обязанностей сотрудниками филиала по Дзержинскому району г. Нижний Тагил Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН России по Свердловской области во дворе жилого дома была обнаружена женщина, спящая на земле без явных признаков опьянения", - рассказали в пресс-службе.

Сотрудники сразу стали задавать женщине вопросы, однако ни имени, ни адреса она назвать не смогла. Быстро было принято решение сообщить о ситуации в полицию и волонтерам поискового отряда "Лиза Алерт", которые и помогли установить личность незнакомки.

Описав внешность женщины стало понятно, что именно ее близкие разыскивают с 18 июня. Благодаря оперативному взаимодействию, "потеряшка" была передана в заботливые руки дочери.

В ГУФСИН также рассказали, кто именно помог вернуть свердловчанку домой: замначальника филиала по Дзержинскому району УИИ ГУФСИН России по СО капитан внутренней службы Шумельная Анна. Стаж в УИС -с 2018 года (в УИИ также с 2018), а также старший инспектор филиала по Дзержинскому району УИИ ГУФСИН

России по СО капитан внутреннее службы Казакова Екатерина. Стаж в УИС- с 2013 года (в УИИ с 2025).