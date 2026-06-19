В Югре тысячи участников IT-форума стран БРИКС и ШОС нашли способ глобального управления цифровой трансформацией

В Ханты-Мансийске 17-19 июня проходит XVII международный IТ-форум с участием стран БРИКС и ШОС. Его организует правительство Югры. На него собрались тысячи участников из различных стран. О том, как проходит мероприятие, читайте в материале Накануне.RU.

Международный IТ-форум – крупнейшая в стране площадка для обсуждения вопросов цифровизации, обмена опытом и выработки совместных решений глобальных технологических вызовов. В 2026-ом мероприятие объединило более 5 тыс. участников из 47 стран мира – представители федеральных и региональных органов власти, научного и образовательного сообществ, дипломатов, политиков, ведущих российских и зарубежных экспертов. Центральной идеей форума и темой главного пленарного заседания стало "Глобальное управление цифровой трансформацией".

Начался форум 17 июня. Поприветствовали его участников министр иностранных дел России Сергей Лавров, уральский полпред Артём Жога, губернатор Югры Руслан Кухарук.

"Автономный округ переводит государственные услуги в проактивный формат, внедряем искусственный интеллект в социальные сферы, создаём цифровые платформы для управления регионом. Югра открыта к тому, чтобы делиться опытом с нашими друзьями и партнёрами. Форум внесёт свой существенный вклад в дело построения тех самых цифровых платформенных решений, которые будут помогать нашим с вами государствам", - сказал Руслан Кухарук.

Деловая программа охватывает широкий спектр направлений цифровой трансформации. Среди ключевых тем – развитие искусственного интеллекта, ориентированного на благо человека, формирование проактивного государственного управления, обеспечение киберустойчивости и внедрение безопасных доверенных технологий.

Также внимание уделили подготовке кадров для цифровой экономики, внедрению беспилотных авиационных систем, созданию бесшовного цифрового неба, цифровой трансформации нефтегазового сектора, технологическому суверенитету и импортозамещению, применению цифровых технологий в здравоохранении, цифровым активам, экспорту IT-услуг, IT-стартапам, разработке компьютерных игр. На форуме обсуждают цифровое право и оборот данных, развитие умных городов и инфраструктуры для жизни, промышленной и сервисной робототехнике, а также совместным инициативам стран Глобального Юга в рамках БРИКС и ШОС.

На пленарном заседании губернатор Руслан Кухарук подписал различные соглашения. Кроме того, вместе с российскими и международными экспертами политик обсудил трансформацию отраслей экономики под влиянием новых вызовов, достижения национальных целей в части обеспечения технологического суверенитета, в том числе в цифровой среде. Обсудили и подготовку кадров, начиная со школьной скамьи. Как и всегда, в дни форума проходит международная конференция под эгидой ЮНЕСКО. В этом году её центральная тема – коммуникация и информация в цифровую эпоху.

"Мы убеждены, что новые инструменты должны вести не к исчезновению малых языков и культур, а, напротив, стать мостом для их сохранения и развития", - написал губернатор в своём telegram-канале.

Практические возможности цифровых технологий продемонстрировала ежегодная выставка, где свои разработки представили порядка 50 организаций в сфере IT-технологий. Совместно с представителями федеральных министерств, иностранных государств и дипломатических миссий губернатор Югры оценил эти проекты и обсудил возможность их тиражирования.

Поучаствовал губернатор Руслан Кухарук и в других мероприятиях форума. В частности, с директором департамента международной информационной безопасности МИД Артуром Люкмановым он обсудил развитие информационных технологий и международного сотрудничества в сфере информационной безопасности. Также темой диалога стало расширение состава участников IT-форума, организация тематических дискуссий и экспертных сессий.

Позже на встрече с представителями делегаций Зимбабве, Анголы и Уругвая глава автономного округа обсудил тиражирование проектов в добывающем секторе: Югра применяет интеллектуальные системы управления месторождениями, ГИС-технологии и программное обеспечение для 3D-моделирования залежей.

"В области образования планируем создавать совместные программы для IT-специалистов, а в здравоохранении поделимся наработками по применению ИИ на ранних этапах выявления патологий", - сообщил глава региона.

С группой компаний "ИнфоВотч" одним из ключевых направлений совместной работы станет подготовка кадров в сфере IT-технологий.

"Мы стремимся выстроить непрерывную систему обучения с активным участием ведущих специалистов технологических компаний", - полагает губернатор Руслан Кухарук.

Сегодня, 19 июня, – третий и последний день масштабного международного диалога. Организатор форума – правительство Югры. Генеральные партнёры – "Лукойл", "Салым петролеум девелопмент", "Прайм груп", "Ростелеком". Инвестиционные партнеры: СК-АйТи, ФОРС.