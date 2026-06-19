Пассажир распылил перцовый баллончик в сотрудников метро в Москве

На станции "Новопеределкино" Солнцевской линии московского метро пассажир напал на сотрудников безопасности - распылил в них перцовый баллончик.

По данным "МВД Медиа", все началось с обычной просьбы показать содержимое рюкзака. Мужчина не стал сотрудничать, выхватил баллончик и выпустил струю едкого вещества в работников подземки.

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