Беспилотники ВСУ вновь атакуют Москву, закрыты два аэропорта

Силами ПВО уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал он в своем Telegram-канале.

В аэропортах "Домодедово" и "Жуковский" ввели ограничения.

Напомним, 18 июня случилась одна из крупнейших атак БПЛА ВСУ на столицу РФ — было запущено около 200 дронов. Нескольким беспилотникам удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода в Капотне, начался пожар. Также был поврежден торговый центр "Садовод", в результате падения обломков одного из беспилотников загорелся торговый центр "МЕГА Белая Дача". Из-за воздушной угрозы были закрыты все московские аэропорты, что привело к серьезным транспортным сбоям.