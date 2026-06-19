ВТБ подключился к делу о банкротстве старейшего железорудного предприятия Южного Урала

В Челябинске продолжается рассмотрение дела о банкротстве ООО "Бакальское рудоуправление". Свои требования заявил ВТБ.

Банк хочет взыскать обеспеченный залогом имущества долг в 303,8 млн руб. по различным договорам за 2014-19 гг. Возражения на требование принимают до 15 июля, заявление рассмотрят без заседания после 22 июля, сообщает пресс-служба суда.

"Бакальское рудоуправление" является старейшим железорудным предприятием Южного Урала. История его начинается в 1757 г. Предприятие включает в себя полный цикл рудоподготовки для металлургического передела, включающего процессы обжига и обогащения сидеритовых руд.