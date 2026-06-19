У берегов Камчатки произошло не менее 15 землетрясений магнитудой до 6,9

Не менее 15 сильных землетрясений магнитудой до 6,9 произошли у берегов Камчатки за последние два часа, следует из данных Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.

Все они произошли в Тихом океане на расстоянии примерно 150-215 км от Петропавловска-Камчатского.

МЧС предупреждало об угрозе цунами на Камчатке в результате землетрясения. "Возможен подход волны цунами высотой не более 38 сантиметров к Алеутскому муниципальному округу", - говорилось в сообщении ведомства. Однако позже угрозу цунами отменили. Эвакуация населения не потребовалась.