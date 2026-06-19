СМИ: Киев и Вашингтон обсуждают вариант прекращения огня в два этапа

Киев и Вашингтон ежедневно контактируют по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта, пишет The Economist со ссылкой на неназванные источники.

Сообщается, что сейчас на столе вариант прекращения огня в два этапа: на первом – ограничение боевых действий зоной до 50-70 км по обе стороны от линии фронта, на втором – заключение расширенного соглашения.

При этом украинская сторона хоть и обсуждает план с администрацией Трампа, не особо надеется на реальное прекращение военных действий до осени этого года или даже до весны следующего.

Ранее в Кремле заявляли, что в ближайшее время ожидается визит в Москву Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера – главных переговорщиков Трампа.