Историка Тамару Эйдельман* Мосгорсудд приговорил к 8 годам колонии

Мосгорсуд заочно приговорил историка Тамару Эйдельман* к восьми годам колонии общего режима и запрету заниматься деятельностью в интернете на пять лет, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции. Также Эйдельман* лишили почетного звания "Заслуженный учитель Российской Федерации".

Приговор, который пока не вступил в законную силу, вынесен по ст. 207.3 УК РФ о распространении фейков о ВС РФ.

Эйдельман* вменяют два эпизода, оба относятся к 2024 году.

"Эйдельман* опубликовала на публичном канале, администрируемом ею, видеозапись авторской программы, содержащую высказывания с негативной информацией о действиях СССР в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а также о ветеранах Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении пресс-службы судов.

"В социальной сети она публично распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан", - добавили в суде.

*внесена в реестр иноагентов Минюста РФ