Четыре дня на разработку: Россия поставила Африке тесты на лихорадку Эбола

Африканские страны получили больше 7 тысяч российских тест‑систем для диагностики лихорадки Эбола, которую вызывает вирус Бундибуджио. Об этом Роспотребнадзор сообщил в своем канале.

Эксперты ведомства отреагировали на угрозу новой вспышки болезни в Демократической Республике Конго и Уганде одними из первых в мире - всего за четыре дня они разработали тесты для ПЦР‑диагностики этого штамма и запустили их производство. Сейчас объем отправленных в Африку тест‑систем уже превысил 7 тысяч штук.

Ранее в пресс‑службе министерства здравоохранения Свердловской области опровергли фейк о случае заболевания Эболой на Среднем Урале: недостоверное письмо с сообщением о первом заражении и противоэпидемиологических мерах пришло на почту местных редакций с адреса, не принадлежащего ведомству.