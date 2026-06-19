Гражданин Румынии осужден на 15 лет за передачу Украине данных о ПВО в Сочи

Гражданин Румынии, передававший украинским спецслужбам данные о средствах ПВО в Сочи, осужден за шпионаж на 15 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

По данным ФСБ, в августе 2024 года фигурант по заданию кураторов собрал и передал сведения о местах дислокации средств ПВО в городе-курорте. За это ему обещал помочь выехать из России и вступить в запрещенное на территории РФ вооруженное формирование Украины.

Ранее в Белгородской области задержали агента спецслужб Украины, передававшего данные о местах скопления военнослужащих.