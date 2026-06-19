Мужчина 9 месяцев совершал развратные действия с девочкой в кабинете частной клиники

Суд пошел навстречу следователю и арестовал мужчину, которого обвиняют в развратных действиях. В питерском СК рассказали, что местный следственный отдел по Московскому району разбирается с делом 49-летнего гражданина. Его обвиняют по статье про развратные действия с несовершеннолетней, пишет 78.ru.



По версии следствия, с декабря 2023 по август 2024 года мужчина в своем кабинете в частной клинике регулярно совершал развратные действия с несовершеннолетней девочкой.



У него провели обыски и дома, и на работе. Суд решил заключить его в СИЗО. Сейчас оперативники ищут его других возможных жертв.