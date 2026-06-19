Большинство стран ЕС выступают за начало переговоров с Москвой - Politico

В Евросоюзе растет конфронтация по вопросу переговоров с Россией на тему урегулирования конфликта на Украине. На саммите в Брюсселе произошло четкое разделение на две позиции. Две крупнейшие страны ЕС – Франция во главе с Эммануэлем Макроном и Германия с Фридрихом Мерцем, а также примкнувшие к ним Дания и Нидерланды, выступают резко против начала прямых контактов ЕС с Москвой. Другая группа включает в себя почти все оставшиеся страны ЕС, ее возглавляет председатель Европейского совета Антониу Кошта, пишет Politico. Это "подавляющее большинство" выступает за начало переговоров.

Сообщается, что на саммите Макрон и Мерц "проявили беспрецедентную ярость" в отношении позиции Кошты.

Острота ситуации возросла после того, как президент США Дональд Трамп заключил предварительное мирное соглашение с Ираном и на саммите G7 во Франции на этой неделе дал понять, что его внимание снова переключается на Украину, добавляет издание.