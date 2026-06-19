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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Болгария пригрозила заблокировать новый пакет санкций ЕС против России

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не поддержит антироссийские санкции, которые могут нанести ущерб самой Болгарии. Особое внимание он уделил санкциям против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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Радев подчеркнул, что подобные меры затрагивают не только личность патриарха, но и все русское общество, которое исторически относится к той же Восточной Православной Церкви, что и Болгария. Поэтому надо учитывать позицию Болгарской Церкви, а она против. МИД Болгарии тоже против.

Кроме того, болгарское правительство не согласно с санкциями, угрожающими национальной экономике. Под угрозой могут оказаться поставки комплектующих для софийского метрополитена и импорта удобрений. А если возникнет угроза для работы бургасского нефтеперерабатывающего завода, то Болгария будет настаивать на его исключении из санкционных списков.

Радеву также непонятно, чего вообще добивается ЕС. Если это "война против религии", то "время крестовых походов прошло". Если это удар по экономике России, то Европа вредит и себе. Ранее министр иностранных дел Болгарии Велислава Петрова-Чамова высказалась против санкций, не имеющих ощутимого экономического эффекта, но способных привести к обратному результату.

По информации Politico, Болгария уже заблокировала часть нового санкционного пакета, хотя детали не раскрывались.

Теги: Болгария, ЕС, санкции, патриарх Кирилл


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