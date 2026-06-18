В Тюмени задержали жителя Нефтеюганска, подозреваемого в изнасиловании ребенка в лифте

Полиция установила личность и задержала подозреваемого в изнасиловании девочки в Тюмени. Нападение произошло во вторник, когда ребенок зашел в лифт в многоквартирном доме.

Напомним, что по версии следствия, примерно в 18.20 мужчина зашел в лифт дома по улице 30 лет Победы в Тюмени, где, желая удовлетворить свои половые потребности, напал на несовершеннолетнюю, после чего скрылся. Сотрудники СКР и полиции установили личность подозреваемого, которым оказался 32-летний житель Нефтеюганска.

"Расследуется уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста (пункт "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ). Житель Югры задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. С ним работает следователь СК России. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы", - говорится в сообщении.

Помимо этого, следователи подозревают причастность задержанного и к другим аналогичным преступлениям.