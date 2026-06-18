Из-за временной остановки движения в Курской области задерживается прибытие пяти поездов

Из-за временной остановки движения на перегоне Клюква - Конарево в Курской области произошла задержка сразу пяти пассажирских поездов. Об этом сообщает АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК).

Остановка в 12.38 по мск была связана с работой правоохранительных органов. Сейчас движение на Юго-Восточной железной дороге открыто.

Расписание изменилось у поездов №81 Санкт-Петербург - Белгород, №741 Москва - Белгород, №742 Белгород - Москва, №148 Белгород - Курск, №30 Белгород - Санкт-Петербург.

Пассажиры, которые будут вынуждены ждать прибытия своего поезда более четырех часов, будут обеспечены питанием.