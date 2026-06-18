Суд не стал приостанавливать производство по иску ЦБ РФ к Euroclear

Арбитражный суд Москвы не стал удовлетворять ходатайство бельгийского депозитария Euroclear Bank, в котором его представители настаивали на приостановлении исполнительного производства по иску Банка России. Об этом сообщается в картотеке на сайте суда.

18 мая стало известно, что Euroclear Bank, где хранится большая часть замороженных российских активов, отказывается исполнять решение Арбитражного суда Москвы. Суд признал заморозку незаконной и постановил компенсировать ЦБ РФ убытки. В депозитарии заявили, что не признают юрисдикцию российского суда.

В мае Euroclear Bank обжаловал в арбитражном суде Москвы немедленное исполнение решения о взыскании около €200 млрд евро.