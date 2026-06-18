Вынесен приговор поджигателю машин на парковке в Перми

Вынесен приговор поджигателю машин на парковке в микрорайоне Парковый, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.



По версии государственного обвинения, ночью 19 ноября 2025 в одном из дворов на проспекте Парковый в Перми мужчина поджег "Мерседес" из-за личной неприязни к знакомому, ошибочно считая его владельцем машины. Огонь перекинулся на соседние автомобили, общий ущерб превысил 13 млн рублей.



Виновному назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, с лишением на 2,5 года права управления транспортными средствами. В пользу потерпевших взыскана сумма причиненного преступлением ущерба. Приговор в законную силу не вступил.