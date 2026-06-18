В Тобольске появится новое общественное пространство

В рамках программы развития городской среды "Тобольск настоящий", которую СИБУР реализует совместно с правительством Тюменской области и администрацией города, прорабатывается создание нового общественного пространства в 10 микрорайоне Тобольска, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Общественное пространство будет расположено в зоне шаговой доступности для жителей 8, 9, 10 и 11 микрорайонов и охватит около пяти тысяч горожан.



В составе территории: две детские площадки - для детей до 5 лет, а также для детей от 5 до 12 лет; качели; места для спокойного отдыха; озелененные участки; веранда; сирингарий; прогулочные маршруты.



В пространстве предусмотрены различные типы мощения, безопасные покрытия для игровых и спортивных зон, современное освещение, установка малых архитектурных форм, уличной мебели и озеленение с использованием деревьев, цветущих кустарников, декоративных трав и акцентных посадок.



Проект нового общественного пространства в 10 микрорайоне будет представлен жителям Тобольска: они смогут высказать свои мнения, предложить дополнения и обозначить замечания, которые будут учтены при дальнейшей проработке концепции.