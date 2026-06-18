На выезде из Ярославля перекрыто движение в сторону Москвы из-за атаки беспилотников

На выезде из Ярославля в сторону Москвы власти перекрыли движение транспорта в целях безопасности – из-за атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

Движение перекрыто от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

"Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок. Работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность", - предупредил глава региона.

18 июня случилась одна из крупнейших атак БПЛА ВСУ на столицу РФ — было запущено около 200 дронов. Повреждения получил Московский НПЗ в Капотне.