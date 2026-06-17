В Перми второй день задерживается вылет рейсов в Сочи

В Перми второй день задерживается вылет рейсов в Сочи, передает корреспондент Накануне.RU.



В аэропорту Большое Савино из-за ограничений в южных авиагаванях задерживается вылет четырех рейсов в Сочи авиакомпаний "Россия", "Nordwind Airlines" и "Икар".

Накануне мы сообщали о задержке вылета самолета авиакомпании "Россия" из Перми. Вылет должен был состояться 16 июня, в 05.05 по местному времени, однако был перенесен на 00.55, 17 июня. Сейчас время рейса перенесено на 22.10. Аналогичная ситуация сложилась с еще одним рейсов этой авиакомпании. Судно должно было вылететь из Перми сегодня, также в 05.05. Однако теперь рейс запланирован на 06.55, 18 июня.

Рейс авиакомпании "Nordwind Airlines" перенесен с 07.15 по местному времени, на 17.20, 17 июня. Это же воздушное судно обслуживает авиакомпания "Икар". Потому перенос времени совпадает с задержкой "Nordwind Airlines".

Аналогично задерживается прибытие рейсов из Сочи.

Добавим также, что отменен рейс до Москвы авиакомпании "Победа". Вылет должен был состояться сегодня, 06.10.