В Екатеринбурге ноутбук "поджарил" кожу девушке, работающей на удаленке

В Екатеринбурге к медикам обратилась девушка с "синдромом поджаренной кожи" из-за работы на ноутбуке. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, теперь ей потребуется длительное наблюдение лечащего врача.

Все началось после того, как на коже верхней части ног девушки появились крупные пятна сыпи без четких границ, коричнево-багрового цвета с сетчатым рисунком и шелушением на поверхности. Сначала медики заподозрили сосудистую патологию, но в диалоге с пациенткой выяснилось, что в последнее время она работает удаленно. Оказалось, что свой ноутбук во время работы она держит на бедрах, а сыпь проявилась как раз после наступления первых жарких дней.

"Тепловая эритема, на фоне которой поврежденная кожа грубеет и темнеет, — это хронический дерматоз, не случайно именуемый синдромом поджаренной кожи. Он возникает в результате продолжительного воздействия инфракрасного излучения умеренной интенсивности. В запущенной форме может привести к атрофии кожи, даже к возникновению очагов плоскоклеточного рака", — пояснили в минздраве.

Девушке помогли в Свердловском областном кожно-венерологическом диспансере. К счастью, она вовремя обратилась за помощью, однако восстановление кожи до первоначального состояния займет не одну неделю и длительное наблюдение лечащего врача.