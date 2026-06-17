В архивах НАСА обнаружили след инопланетной базы

Журналисты Daily Mirror изучили новую порцию секретных документов, которые Пентагон выложил в открытый доступ в пятницу, 12 июня. Среди 72 файлов они обнаружили аудиозапись закрытого совещания НАСА. Ученые проводили эту встречу в 1972 году, когда завершилась миссия "Аполлон-16". Во время той экспедиции американские астронавты в пятый раз высадились на Луне и выполнили серию научных опытов, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mirror.

На совещании специалисты анализировали гравитацию спутника Земли и данные лазерных измерений. В какой-то момент эксперты начали обсуждать "огромную дыру" рядом с кратером Ван де Грааф на обратной стороне Луны. Один из участников встречи внезапно заявил, что этот объект может быть инопланетной базой. Сразу после этого он предложил коллегам перейти к следующему слайду с фотографиями видимой стороны Луны.

Издание отмечает, что ученый произнес эти слова очень небрежно. Вслед за этим участники совещания начали шутить по поводу гигантского провала на поверхности спутника. Несмотря на ироничный тон разговора, упоминание базы пришельцев в официальных материалах НАСА привлекло внимание исследователей космоса. Теперь эксперты спорят, что именно имели в виду сотрудники агентства в те годы.

Ранее глава лунной программы НАСА Карлос Гарсиа-Галан сообщил, что искусственный интеллект станет ключевым помощником в новых миссиях. Американские инженеры планируют использовать умные дроны, которые смогут сами изучать Луну и выбирать безопасные места для посадки модулей.