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Туризм В России
Фото: Накануне.RU

Туризм в приоритете: бизнес вложил 96 млн рублей в будущих профи

Туристическая отрасль и сфера услуг стали лидерами федерального проекта "Профессионалитет". Институт развития профессионального образования сообщает, что предприниматели инвестировали в обучение новых специалистов 96 млн рублей, пишет "Ъ".

Сейчас 58 образовательных кластеров готовят кадры для туризма в 41 регионе страны. В работу включились 372 работодателя. Компании помогают составлять учебные программы и обучают студентов именно тем навыкам, которые нужны рынку сегодня.

Государство выделило на туристические центры 3,5 млрд рублей из федерального бюджета, а регионы добавили еще 613 млн рублей. Эти деньги вместе с вложениями бизнеса помогают обновлять оборудование в колледжах и подстраивать обучение под реальные задачи отрасли.

Абитуриенты проявляют к направлению большой интерес. В колледжах, которые работают по стандартам "Профессионалитета", на одно бюджетное место претендуют в среднем 3,4 человека.

Сеть учебных центров постоянно растет. В 2024 году открылись 18 новых кластеров, в 2025 году начали работу еще пять, а в 2026 году запустились дополнительные четыре площадки.

Ранее Свердловская и Мурманская области договорились вместе развивать туризм на форуме "Путешествуй". Руководители профильных ведомств Татьяна Белик и Марта Говор подписали соглашение, чтобы привлечь больше путешественников в оба региона.

Теги: туризм, экономика, бизнес


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