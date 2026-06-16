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Фото: Накануне.RU

"Автодор" опроверг сообщения о пробках на АЗС на трассе М-11 "Нева"

Компания "Автодор", которая является оператором платной трассы М-11 "Нева", опровергла наличие пробок на дороге на подъездах к автозаправкам.

"В социальных сетях распространяется информация о якобы возникших затруднениях на многофункциональных зонах дорожного сервиса госкомпании "Автодор". Сообщаем: эта информация не соответствует действительности", - говорится в заявлении компании.

"На МФЗ трасс М-11 "Нева" движение осуществляется в штатном режиме. Затруднений на въездах, выездах и автозаправочных станциях не зафиксировано", - добавили в "Автодоре".

В выходные в сети завирусился ролик пользователя, снятый якобы перед заправкой на 313-м километре трассы М-11. Некоторые комментаторы объясняли это нехваткой на заправках топлива, что совпало с новостями о дефиците бензина в ряде российских регионов. Другие пользователи объясняли, что такие пробки перед заправками на М-11 образуются не первый год из-за водителей, которые не только заправляются, но еще и посещают ресторан, туалет и магазин, при этом не отгоняя машину от колонки. Из-за этого образуется очередь.

Косвенно на эту причину указывает и ремарка "Автодора" в сообщении с опровержением – компания призывает водителей соблюдать правила дорожного этикета:

"Сначала отдохните на МФЗ, посетите кафе или санитарную зону, а затем подъезжайте к топливораздаточной колонке для заправки и продолжения поездки. Не оставляйте автомобиль на длительное время у колонки, пока обедаете или отдыхаете. Такие действия снижают пропускную способность автозаправочной станции и могут создавать неудобства для других автомобилистов".

Теги: заправка, м-11, очередь


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