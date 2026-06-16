Глава Ярославской области назвал "мазутные дожди" "обычной сажей"

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев полагает, что "мазутных дождей" бояться не стоит, ибо с неба падает "обычная сажа".

"В Рыбинском округе развернута работа профильных ведомств в связи с осадками, содержащими остатки продуктов горения. Причина – возгорание резервуара с топливом после атаки вражеских БПЛА. По данным специалистов, эти остатки – обычная сажа, и она неопасна для растений и сельского хозяйства. Такая же образуется во время лесных пожаров", - сообщил он в своём telegram-канале.

Политик уточнил, что для безопасности жителей проведены замеры показателей воздуха в ближайшей жилой зоне. Превышений гигиенических нормативов не выявлено.

Ранее любопытное заявление схожего содержания сделал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Отвечая на вопрос журналиста кремлёвского пула Александра Юнашева, он высказался о "всегда присутствовавшем мазуте".

"И в моём детстве, и в вашем – мазут всегда был. Вопрос только в том, кто сколько его видит. Кто-то видит чуть-чуть и говорит: ого, его много! А на самом деле его и нет, но кто-то хочет его видеть", – сказал губернатор.