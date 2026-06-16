Минздрав опроверг фейк о первом случае заражения Эболой в Свердловской области

В Свердловском министерстве здравоохранения опровергли фейк о заболевании жителя региона вирусом Эбола. Недостоверная информация пришла на почту свердловских редакций.

В письме якобы от регионального минздрава сообщается о первом случае заболевания Эболой на Среднем Урале и введении противоэпидемиологических мер. При этом, адрес электронной почти, с которого пришло письмо, не соответствует адресу ведомства.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области для Накануне.RU опровергли информацию от неизвестных, назвав ее фейком.

Напомним, что похожая ситуация произошла и в мае этого года. Уральским СМИ и главврачам екатеринбургских больниц пришли фейковые сообщения о первых выявленных случаях хантавируса в 354-м окружном военном клиническом госпитале ЦВО Екатеринбурга. К сообщению также был прикреплен документ от якобы замминистра областного минздрава Елены Малявиной.

В тот раз сообщения тоже приходили на почту с электронного адреса, не соответствующего реальному адресу регионального министерства. Письмо было направлено на создание паники в медиапространстве.