Власти Севастополя назвали сроки отмены QR-кодов на бензин

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал критерии отмены QR-кодов, по которым сейчас лимитировано отпускается бензин и дизель на заправках города. От такой практики можно будет отказаться, когда в городе накопится запас топлива на полмесяца.

"Запас топлива в Севастополе планируют нарастить за неделю, что позволит увеличить лимит для населения", - заявил Развожаев.

Ранее сообщалось, что на нескольких заправках города топливо появилось в свободной продаже, а не по QR-кодам. При этом везде сохраняются ограничения: заправка только в бак и не больше 20 литров топлива на одно транспортное средство.

Проблемы с топливом возникли и в других регионах России. Некоторые компании ограничивают отпуск в одни руки. Например, "Татнефть" на всей своей сети в РФ ввела лимит – не более 100 литров в одном чеке.