16 Июня 2026
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.ru

В японской префектуре Гунма произошло землетрясение магнитудой 5,5

Японское метеорологическое агентство зафиксировало сильные подземные толчки в префектуре Гунма. Местные телеканалы NHK и FNN со ссылкой на специалистов сообщили, что магнитуда землетрясения достигла 5,5. Власти внимательно изучили ситуацию и объявили, что жителям побережья не стоит опасаться разрушительного цунами.

Стихия ударила по региону примерно в 19:50 по местному времени, что соответствует 13:50 по Москве. Колебания земной коры почувствовали люди в префектурах Сайтама, Канагава, Ибараки и Тотиги. Корреспондент ТАСС также подтвердил, что удары стихии дошли до Токио. Сразу после первых толчков службы экстренной помощи выпустили предупреждение о цунами, но уже через несколько минут специалисты отозвали этот прогноз.

Метеорологическое агентство установило, что эпицентр находился на глубине 50 километров в южной части префектуры Ибараки. Эксперты ведомства предупредили население о возможных побочных эффектах природного явления. Они отметили, что такая сейсмическая активность часто вызывает опасные камнепады и оползни в горной местности, поэтому жителям следует проявлять особую осторожность в ближайшее время.

Ранее на юге Филиппин произошло мощное землетрясение магнитудой 7,8, которое унесло жизни как минимум 15 человек и привело к ранению более 200 жителей в регионе Сокксксархен и на острове Минданао. Эпицентр находился в море возле города Генерал-Сантос, где подземные толчки разрушили свыше двадцати офисов и магазинов, а также вынудили власти закрыть международный аэропорт. 

Теги: землетрясение, япония, амплитуда


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