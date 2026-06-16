Компании в России стали чаще звать на работу сотрудников на пенсии

Российский бизнес активно меняет правила найма из-за нехватки людей. Опрос сервиса SuperJob показал, что 37% работодателей сегодня рассматривают пенсионеров наравне с любыми другими кандидатами. Еще 36% организаций берут возрастных сотрудников на определенные должности. При этом 27% компаний пока не готовы приглашать пенсионеров в свои команды. Аналитики ТАСС отмечают, что за год число работодателей, которые принимают пожилых людей без всяких ограничений, немного уменьшилось.

Сильнее всего в опытных кадрах нуждаются отрасли, где критически не хватает специалистов. Каждая седьмая компания готова доверить пенсионеру любой пост, если у человека есть нужные знания и квалификация. Чаще всего профессионалов старшего возраста приглашают работать инженерами, врачами, водителями и квалифицированными рабочими. Также бизнес активно ищет среди пенсионеров продавцов, менеджеров по продажам, охранников и персонал для клининговых служб.

В условиях кадрового голода руководители стараются максимально расширить круг поиска. Многие фирмы теперь специально помечают свои вакансии и пишут, что ждут соискателей пенсионного возраста. Работодатели ценят в таких людях не только профессиональные навыки, но и стабильность вместе с дисциплиной. Опыт старшего поколения помогает компаниям закрывать сложные позиции и поддерживать работу предприятий при жестком дефиците персонала.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новую пенсионную программу с господдержкой, по которой работодатели будут автоматически пополнять личные счета сотрудников сразу после их трудоустройства. Пенсионные фонды будут инвестировать эти взносы для защиты от инфляции, чтобы к моменту выхода на заслуженный отдых у человека сформировалась полноценная вторая пенсия