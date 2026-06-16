СМИ: Рекламодатели в мае увеличили бюджеты на размещение в Telegram

В мае 2026 года рекламные бюджеты в Telegram выросли на 11% относительно предыдущего месяца. Ситуация в этом сегменте рекламного рынка в конце весны – начале лета стабилизировалась, несмотря на блокировку площадки со стороны Роскомнадзора, пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные МТС AdTech. В апреле у рекламодателей было две стратегии: либо быстрее потратить бюджеты на Telegram, либо приостановить кампании на этой платформе из-за правовой неопределенности (ФАС грозила штрафами, но позже пообещала отсрочку).

Объемы размещений восстановили банки, ритейлеры, девелоперы, крупнейшие компании продолжают проводить тендеры на продвижение в Telegram в текущем году. Эксперты также отмечают, что стоимость размещения на фоне блокировки почти не сократилась, и рекламодатели готовы платить по прежним ставкам.

Ранее президент группы компаний InfoWatch, председатель правления АРПП "Отечественный софт" Наталья Касперская призвала Роскомнадзор посмотреть правде в глаза и оценить реальную эффективность блокировки Telegram в России, и доложить об этом "вышестоящим органам".