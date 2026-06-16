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Туризм Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург ворвался в топ-6 городов России по спросу на посуточное жилье

Екатеринбург стал одним из главных центров притяжения в стране: за год интерес к поездкам в Свердловскую область подскочил на 25%. Уральская столица теперь занимает шестое место в России по числу бронирований.

На конференции "Краткосрочно" эксперты "Авито Путешествий" отметили, что люди едут в регион круглый год - и по работе, и на отдых. Почти половина всех приезжающих теперь предпочитает снимать квартиры и дома как альтернативу привычным отелям. Путешественники выбирают частную недвижимость, чтобы сэкономить, готовить привычную еду на своей кухне и брать в поездки домашних животных.

По словам экспертов, рынок аренды на Урале растет очень быстро. В Перми количество доступных объектов за год увеличилось на 18%, в Челябинске - на 12%, а в Екатеринбурге и Тюмени - на 9%. Столица Урала остается самым дорогим городом в регионе со средней ценой 3551 рубль за ночь.

Конференция "Краткосрочно" "Авито Путешествия" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

"Для Екатеринбурга посуточная аренда - это удобный формат размещения как для туристов, так и для тех, кто приезжает в город по работе, на мероприятия, обучение или к родственникам. Краткосрочная аренда помогает закрывать самые разные сценарии поездок, предлагая гостям комфортное размещение в нужной локации и на подходящий срок", - отмечает руководитель группы отдела по работе с партнерами "Авито Путешествий" Дарья Савичева.

Дарья Савичева на конференции "Краткосрочно" "Авито Путешествия" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Все больше арендодателей подходят к сдаче жилья профессионально. Сейчас 400 тыс. объектов на платформе принадлежат всего 200 тыс. партнеров - это значит, что многие управляют сразу несколькими квартирами. Чтобы подтвердить качество, арендодатели проходят строгие проверки.

"Нужно снять [на видео] абсолютно все. Роутеры обязательно нужно снять, утюг, фен, абсолютно все, что мы указываем в объявлении. В противном случае объявление либо не пропустят, либо не дадут указать эту характеристику", - поделилась партнер сервиса Татьяна Бердюгина из компании "Степаненков".

Татьяна Бердюгина на конференции "Краткосрочно" "Авито Путешествия" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Татьяна Бердюгина на конференции "Краткосрочно" "Авито Путешествия" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Она добавила, что такие проверки очень удобны, так как другие площадки доверяют качеству контроля "Авито Путешествий".

Портрет типичного гостя тоже изменился. Вместо джакузи и вычурного дизайна люди теперь ищут современный стиль хай-тек и близость к историческому центру. Даже стройки по соседству не пугают туристов, если хозяева честно предупреждают о ремонте.

Конференция "Краткосрочно" "Авито Путешествия" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

Конференция "Краткосрочно" "Авито Путешествия" в Екатеринбурге(2026)|Фото: Накануне.RU

"Стройки рядом точно никого не смущают. Смущает единственное - как давно сдан дом. И есть ли в этом доме ремонты у соседей на протяжении всего дня. Здесь мы предупреждаем гостей о том, что квартира совсем новая", - отмечает Татьяна.

Чтобы жилье не пустовало, эксперты советуют арендодателям планировать работу на год вперед и использовать программы лояльности, которые помогают возвращать клиентов.

Теги: туризм, жилье, путешествия, авито


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