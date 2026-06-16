Екатеринбург ворвался в топ-6 городов России по спросу на посуточное жилье

Екатеринбург стал одним из главных центров притяжения в стране: за год интерес к поездкам в Свердловскую область подскочил на 25%. Уральская столица теперь занимает шестое место в России по числу бронирований.

На конференции "Краткосрочно" эксперты "Авито Путешествий" отметили, что люди едут в регион круглый год - и по работе, и на отдых. Почти половина всех приезжающих теперь предпочитает снимать квартиры и дома как альтернативу привычным отелям. Путешественники выбирают частную недвижимость, чтобы сэкономить, готовить привычную еду на своей кухне и брать в поездки домашних животных.

По словам экспертов, рынок аренды на Урале растет очень быстро. В Перми количество доступных объектов за год увеличилось на 18%, в Челябинске - на 12%, а в Екатеринбурге и Тюмени - на 9%. Столица Урала остается самым дорогим городом в регионе со средней ценой 3551 рубль за ночь.

"Для Екатеринбурга посуточная аренда - это удобный формат размещения как для туристов, так и для тех, кто приезжает в город по работе, на мероприятия, обучение или к родственникам. Краткосрочная аренда помогает закрывать самые разные сценарии поездок, предлагая гостям комфортное размещение в нужной локации и на подходящий срок", - отмечает руководитель группы отдела по работе с партнерами "Авито Путешествий" Дарья Савичева.

Все больше арендодателей подходят к сдаче жилья профессионально. Сейчас 400 тыс. объектов на платформе принадлежат всего 200 тыс. партнеров - это значит, что многие управляют сразу несколькими квартирами. Чтобы подтвердить качество, арендодатели проходят строгие проверки.

"Нужно снять [на видео] абсолютно все. Роутеры обязательно нужно снять, утюг, фен, абсолютно все, что мы указываем в объявлении. В противном случае объявление либо не пропустят, либо не дадут указать эту характеристику", - поделилась партнер сервиса Татьяна Бердюгина из компании "Степаненков".

Она добавила, что такие проверки очень удобны, так как другие площадки доверяют качеству контроля "Авито Путешествий".

Портрет типичного гостя тоже изменился. Вместо джакузи и вычурного дизайна люди теперь ищут современный стиль хай-тек и близость к историческому центру. Даже стройки по соседству не пугают туристов, если хозяева честно предупреждают о ремонте.

"Стройки рядом точно никого не смущают. Смущает единственное - как давно сдан дом. И есть ли в этом доме ремонты у соседей на протяжении всего дня. Здесь мы предупреждаем гостей о том, что квартира совсем новая", - отмечает Татьяна.

Чтобы жилье не пустовало, эксперты советуют арендодателям планировать работу на год вперед и использовать программы лояльности, которые помогают возвращать клиентов.