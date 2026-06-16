Японские ученые оценили вероятность появления вируса Эбола на других континентах

Японские ученые спрогнозировали вероятность появления вируса Эбола в Европе и Азии. Сейчас вспышка локальна – случаи заболевания фиксируются в Демократической Республике Конго и Уганде, но математическая модель показывает, что в течение месяца с высокой вероятностью заболевание выйдет за пределы Африки.

Резюме статьи исследователей из Японского института безопасности здравоохранения было опубликовано 9 июня на сайте препринтов научных публикаций medRxiv. Японские ученые оценили риск распространения лихорадки Эбола авиарейсами. Наиболее вероятными транзитными пунктами для завоза болезни на другие континенты авторы исследования называют Бельгию, Францию, ЮАР, Кению и ОАЭ.

При этом японские учены не считают, что есть риск пандемии и резкого роста заболевших вне Африки, поскольку вирусу Эбола для передачи нужен более тесный, непосредственный контакт, чем в случае с ковидом.